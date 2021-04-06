Адвокаты Земченкова, подозреваемого в убийстве и расчленении супруги, раскрыли детали его чистосердечного признания

Стали известны некоторые подробности показаний, которые давал врач-нефролог Мариинской больницы Александр Земченков. Ранее подозреваемый в жестокой расправе над супругой вину отрицал.

Как сообщает Мойка78, ссылаясь на комментарии адвокатов, сперва Земченков, супруг пропавшей больше десяти лет назад женщины, заявлял о своей невиновности. Однако после беседы с правоохранителями без присутствия адвокатов, задержанный во всем признался, но с небольшой оговоркой — убийство произошло по неосторожности.

На данный момент защитники Александра Земченкова в суде пытаются изменить меру пресечения своему подзащитному. Иные подробности следствия пока не раскрываются.

О задержании врача-нефролога, подозреваемого в расправе над собственной женой, мы писали ранее.