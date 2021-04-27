Стало известно, как будут работать школы и сады Ленобласти во время «майских каникул»

Как будут работать детские сады и школы Ленобласти в нерабочую неделю стало известно ivbg.ru

Много вопросов приходит к нам в редакцию на тему детских садов и школ. Детские сады в нерабочую неделю с 4 по 7 мая будут закрыты, но в них организуют дежурные группы по возрастам.

Школы будут закрыты всю неделю, а итоговое сочинение для учеников 11 классов школ, запланированное на 5 мая, будет перенесено на 12 мая.

Напомним, что для студентов российских вузов введут дополнительные каникулы с 1 по 10 мая. По словам заместителя главы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, скорее всего, это будут каникулы по аналогии с теми, что действовали в объявленные нерабочими дни в 2020 году.

Напоминаем, что Владимир Путин утвердил, что праздничные майские дни продлятся с 1 по 11 мая , то есть 10 дней. Это связано с прогнозами об очередной волне коронавирусной инфекции.

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