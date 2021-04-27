Как сообщал ivbg.ru, в Кировском районе обнаружили сумку с расчлененными человеческими останками и ручной пилой. Стали известны подробности происшествия.

Сумка с человеческими останками обнаружена в 100 метрах от железнодорожной станции Войбокало в пожарном водоеме в Кировском районе. Следствие считает, что они принадлежат пропавшей в мае 2017 года 52-летней женщине.

В убийстве подозревают 29-летнего жителя Великого Новгорода. По словам супруги подозреваемого, ныне убитая ранее часто выпивала с ее мужем алкоголь. В мае 2017 года мужчина как раз находился в ее доме в Войбокало.

По информации ivbg.ru, в феврале 2021 года подозреваемый был заключен под стражу в Ростовской области по делу о другом убийстве. После его посещения юга России в январе в местном хуторе нашли убитого мужчину.

В 2007 году, когда подозреваемому было 16 лет, его судили за убийство с особой жестокостью в составе организованной группы. А еще через 10 лет – за кражу.