Минтруд пояснил, что оплата труда в выходные дни, установленные президентом России, с 4 по 7 мая будет проводится в стандартном размере. При этом работодатель в праве назначить повышенную оплату по своему усмотрению. Редакция ivbg.ru связалась с Комитетом по труду и занятости населения Ленинградской области и уточнила информацию по этому вопросу.

«В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой Владимир Путин утвердил дни с 4 по 7 мая выходными с сохранением заработной платы. Работодатель в праве сам решать, какое количество людей необходимо для поддержания работы предприятия либо организации в указанные дни. К тому же сейчас усовершенствована система дистанционной работы, что облегчает весь процесс в целом и снижает риски новых заражений», — рассказал специалист юридического отдела Комитета труда и занятости населения Ленинградской области.

На официальном сайте ведомства в «Рекомендациях работникам и работодателям по нерабочим дням в мае 2021 года» сказано, что «наличие в мае 2021 года нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы работникам». Отсюда следует, что работники, получающие сдельную заработную плату, за период с 4 по 7 мая включительно получат вознаграждение, равное выработке в рабочий день.