На шоссе 114 вблизи города Саутлейк красный кабриолет, похожий на Nissan начала 90-х годов, взорвался на обочине. Но это не съемка фильма.

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Во взрыве пострадал ни владелец автомобиля, ни проезжавшие мимо автомобилисты.

Известно, что владелец взорвавшейся машины оперативно позвонил в спецслужбы и предупредил о том, что взрыв может произойти. Это помогло избежать жертв и повреждений.