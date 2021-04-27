Видео: 70-летний пенсионер организовал банду, воровавшую телефоны в Москве

В Москве 70-летний пенсионер организовал банду, которая воровала телефоны в метро. Он и его подручные задержаны.
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27.04.2021 38
По данным следствия, банда, организованная пожилым человеком, продавала ворованные телефоны на Савеловском вокзале. Молодые люди крали телефоны в метро, снимали блокировку и перепродавали.
При обысках у банды найдены более 1300 украденных гаджетов.