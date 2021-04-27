Видео: гору мусора заметили на дороге в промзоне Новосаратовки

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 27 апреля заметили груду мусора на дороге, ведущей из поселка Новосаратовка в промышленную зону «Уткина заводь» во Всеволожском районе.

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В куче отходов находятся в том числе куски бетона и доски. По словам исполняющего обязанности главы администрации Свердловского поселения Андрея Шорникова, свалка размещена на частной земле.

Собственнику участка направлено предписание о вывозе гор мусора.