Бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин задержаны 27 апреля на Московском вокзале в Санкт-Петербурге после ссоры с незнакомцем.

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Конфликт у задержанных произошел с мужчиной около 22:00 в вагоне поезда, следовавшего из Москвы. По словам Тарасова, незнакомец был пьян, проявлял агрессию и шел на конфликт. Молодой человек разнял агрессора и Солонина.

Этим агрессором, по словам Тарасова в его instagram-аккаунте, оказался вице-президент крупного банка. Их с Солониным задержали.