Минус годы жизни: чем грозит купание в водоемах Петербурга

Как сообщают «Невские Новости», в воде в Санкт-Петербурге не просто нельзя купаться, но не следует к ней даже прикасаться. Можно подхватить гельминтов и различные цианобактерии, которые разрушают печень.
Академик Российской экологической академии и руководитель общественной организации «Природоохранный союз» Вероника Тарбаева рассказала, что в Санкт-Петербурге все еще не решена проблема с ливневками.
Соль принимает в себя горюче-смазочные материалы и прочее. Получается гремучая смесь, опасная для всего живого, сточными водами попадающая в водоемы.
Также многие заболевания передаются людям от животных и птиц, которые обитают в местах отдыха. Председатель Северо-Западного отделения «Зеленого Креста» Юрий Шевчук подчеркивает, что использовать для отдыха и купания естественные водоемы опасно для здоровья.
Городские власти планируют открыть 26 пляжей для безопасного отдыха. Проверка чистоты воды в водоемах сотрудниками Роспотребнадзора будет проходить с мая по сентябрь.