Минус годы жизни: чем грозит купание в водоемах Петербурга

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают «Невские Новости», в воде в Санкт-Петербурге не просто нельзя купаться, но не следует к ней даже прикасаться. Можно подхватить гельминтов и различные цианобактерии, которые разрушают печень.  

Академик Российской экологической академии и руководитель общественной организации «Природоохранный союз» Вероника Тарбаева рассказала, что в Санкт-Петербурге все еще не решена проблема с ливневками.

«За нее мало кто отвечает. Если это зона Водоканала, они стараются справляться. Если нет — вся она попадает в реки и каналы города. На дорогах у нас и тяжелые металлы, и соляно-песчаные смеси», – рассказала Вероника Тарбаева 

Соль принимает в себя горюче-смазочные материалы и прочее. Получается гремучая смесь, опасная для всего живого, сточными водами попадающая в водоемы.

Также многие заболевания передаются людям от животных и птиц, которые обитают в местах отдыха. Председатель Северо-Западного отделения «Зеленого Креста» Юрий Шевчук подчеркивает, что использовать для отдыха и купания естественные водоемы опасно для здоровья.

Городские власти планируют открыть 26 пляжей для безопасного отдыха. Проверка чистоты воды в водоемах сотрудниками Роспотребнадзора будет проходить с мая по сентябрь.

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02.02.2021 361
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