Ленобласть не отпускает зима — фото и видео

Снег выпал в Ломоносовском районе Ленинградской области.

По информации очевидце в социальных сетях, в поселке Ропша выпал плотный снег.

— Все уже поменяли резину на летнюю?, — спрашивают пользователи жителей Ленобласти.

Автомобилисты жалуются на скользкие дороги и плохую видимость.

Источник: t.me/Leningrad_guide Источник: t.me/Leningrad_guide Источник: t.me/Leningrad_guide Источник: t.me/Leningrad_guide Источник: t.me/Leningrad_guide Источник: t.me/Leningrad_guide