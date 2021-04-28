Ленобласть не отпускает зима — фото и видео

Снег выпал в Ломоносовском районе Ленинградской области.
По информации очевидце в социальных сетях, в поселке Ропша выпал плотный снег.
— Все уже поменяли резину на летнюю?, — спрашивают пользователи жителей Ленобласти.
Автомобилисты жалуются на скользкие дороги и плохую видимость.
Источник: t.me/Leningrad_guide
Источник: t.me/Leningrad_guide
Источник: t.me/Leningrad_guide
Источник: t.me/Leningrad_guide
Источник: t.me/Leningrad_guide
Источник: t.me/Leningrad_guide
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