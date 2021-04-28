Видео: женщина и трое мужчин погибли в ДТП под Бокситогорском 

По информации ivbg.ru, 28 апреля около 09:00 возле деревни Дыми в Бокситогорском районе столкнулись заказной автобус ПАЗ и легковой автомобиль Mitsubishi Lancer.

Вам будет интересно Видео: в ужасном ДТП на «Коле» погиб ребенок, а его родители – в тяжелом состоянии По информации ivbg.ru, 25 апреля в 19:00 на 80 километре трассы «Кола» в Кировском районе столкнулись легковые автомобили марок Nissan и... 26.04.2021 414

В результате ДТП погиб 23-летний водитель иномарки и все его пассажиры – двое мужчин и женщина. На месте аварии работают сотрудники полиции и ГИБДД, устанавливающие обстоятельства происшествия.