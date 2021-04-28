Закон о пожарной безопасности изменили в Ленобласти

Изменения в статью 16 областного закона «О пожарной безопасности Ленобласти» были приняты на очередном заседании ЗакСобрания 28 апреля.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, данный проект был внесен губернатором Ленобласти, соинициаторами выступили депутаты Михаил Коломыцев и Олег Петров. Основанием для данного решения стала необходимость приведения регионального законодательства в соответствие федеральному.

Внесенными 2 января 2021 года Федеральным законом от 22 декабря 2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования деятельности в области пожарной безопасности» в статью 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» изменениями предполагается:

1. Исключение из полномочий органов государственной власти субъектов РФ в области пожарной безопасности полномочий по оперативному управлению подразделениями территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, осуществляемое в порядке делегирования полномочий без предоставления субвенций;

2. Наделения новыми полномочиями по организации тушения ландшафтных (природных) пожаров, осуществления тушения пожаров и утверждения перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров.

С учетом данных изменений федерального законодательства законопроектом предлагается дополнить статью 16 областного закона № 169-оз, определяющую полномочия органов государственной власти Ленинградской области в области пожарной безопасности, указанными новыми полномочиями.

Областные парламентарии поддержали законопроект в первом и третьем чтениях.

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Отметим, что в 2020 году в регионе произошло 264 лесных пожара, средняя площадь одного возгорания составила 0,34 га, это самый низкий показатель в России. Также Ленобласть вошла в число трех регионов, где лесные пожары ликвидировались в первые сутки обнаружения – в среднем за 4 часа. Телефоны для обращения в случае пожара: 101, 112.

Региональный пункт диспетчерского управления Ленобллес (если возгорание в лесу): 908-91-11, единая федеральная прямая линия лесной охраны: 8-800-100-94-00.