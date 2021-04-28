Новые меры поддержки для детей-сирот приняты в Ленобласти

Дети-сироты теперь имеют право на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств бюджета Ленобласти в пределах установленной квоты.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, инициатором внесения изменений в статью 3 областного закона от 28 июля 2005 года № 65-оз «О дополнительных гарантиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области» выступила Татьяна Тюрина («Единая Россия»). Данный проект направлен на поддержку прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечение социальных гарантий.

Федеральным законом от 17.02.2021 года № 10-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71 и 108 Федерального закона «Об образовании в РФ» и статью 6 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» было установлено, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на зачисление на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ в пределах установленной квоты.

С целью приведения областного законодательства в соответствие с Федеральным было предложено внести изменение, установив, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право в том числе на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет средств областного бюджета Ленинградской области в пределах установленной квоты.

Депутаты приняли законопроект сразу в трех чтениях.