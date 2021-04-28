Дорожные службы Ленобласти усиленно очищают дороги после снега

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина
Источник: ЛенТВ24 / Анастасия Илюшина

Регион покрыла сильнейшая метель — в Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском и Бокситогорском района. Не обошла она Гатчину и Ломоносовский район.

В среду, 28 апреля, в Ленинградской области наблюдается сильнейшая метель — в Тихвинском, Лодейнопольском, Подпорожском и Бокситогорском района. Не обошла она Гатчину и Ломоносовский район.

Не смотря на то, что сильных осадков не ожидается, дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. Ночью для уборки трасс мобилизовали спецтехнику.

Пресс-секретарь дорожного комитета Ленинградской области Филипп Мораев информирует автолюбителей — Снег мокрый, температура воздуха колеблется от -6 до +8, поэтому перешедшим на летнюю резину нужно быть особенно внимательными. Для очистки дорог используют соляной раствор, чтобы предотвратить образование наледи.

Синоптики прогнозируют продолжение снегопадов вплоть до майских праздников. Следует ожидать и температурные перепады от +8 в дневное время и до -6 по ночам. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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