Все желающие могут поучаствовать в тестах дистанционного электронного голосования

У всех заинтересованных есть возможность лично повлиять на развитие и совершенствование электронного голосования в России.

Для этого необходимо подать заявление на сайте «Госуслуги» до 7 мая.

Затем необходимо принять участие в тестовом голосовании 12-14 мая на сайте vybory.gov.ru. Дополнительная информация – на сайте Леноблизбиркома и по номеру телефона горячей линии 8 800 200-36-20.