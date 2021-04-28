Все желающие могут поучаствовать в тестах дистанционного электронного голосования

У всех заинтересованных есть возможность лично повлиять на развитие и совершенствование электронного голосования в России.
Для этого необходимо подать заявление на сайте «Госуслуги» до 7 мая.
Затем необходимо принять участие в тестовом голосовании 12-14 мая на сайте vybory.gov.ru. Дополнительная информация – на сайте Леноблизбиркома и по номеру телефона горячей линии 8 800 200-36-20.
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