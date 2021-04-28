В парке «Монрепо» заметили лося — видео

По словам очевидца, лось примерно двухметрового роста.

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В сообществе Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» появилась видеозапись, на которой лось прогуливается по территории парка.

Администрация музея просит граждан не ходить в лесную часть парка, особенно с собаками, и не пугать животное.

— Возможно, лось приплыл на остров по воде. Также по воде может и уйти, главное — не пугать, — сообщили в администрации музея-заповедника.