В парке «Монрепо» заметили лося — видео

По словам очевидца, лось примерно двухметрового роста.
В сообществе Музей-заповедник «ПАРК МОНРЕПО» появилась видеозапись, на которой лось прогуливается по территории парка.
Администрация музея просит граждан не ходить в лесную часть парка, особенно с собаками, и не пугать животное.
— Возможно, лось приплыл на остров по воде. Также по воде может и уйти, главное — не пугать, — сообщили в администрации музея-заповедника.
Вам будет интересно
Вырученные от продажи билетов средства пойдут на улучшение условий содержания животных. По информации пресс-службы ведомства, с 1 мая вырастет цена посещения...
20.04.2021 631