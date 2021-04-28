Невесту привезли в Гатчину из Краснодарского края. Айседоре 4 года и она является более чем подходящей парой для 8-летнего Георгия.

После 30-дневного карантина в парк выпустили самку лебедя-шипуна. Невесту привезли в Гатчину из Краснодарского края для местной знаменитости — лебедя Георгия. 2 года лебедь прожил без пары, его прошлой подруги не стало в 2019 году.

Айседоре 4 года и она является более чем подходящей парой для 8-летнего Георгия. Гоша с интересом встретил новую невесту и теперь они вместе гуляют в одной из бухт.