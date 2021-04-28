Полсотни ленинградцев вышли в финал чемпионата по профмастерству «Абилимпикс»

Участниками регионального этапа стали 298 человек. 55 вышли в финал и вскоре поборются за победу.

Региональный этап VII Национального чемпионата по профмастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в этом году проходил на 13 площадках c 26 по 27 апреля по 54 компетенциям. Работу участников оценивали 280 экспертов, а помощь и поддержку конкурсантам оказывали свыше 270 волонтеров.

Финал пройдет в очном формате пройдет с 16 по 19 ноября 2021 года в Москве.

Вам будет интересно Ленинградские профессионалы привезли девять медалей с «Абилимпикса» Национальный чемпионат профессионального мастерства среди инвалидов принес Ленобласти 4 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых медали. На VI Национальном чемпионате «Абилимпикс»... 30.11.2020 399

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.