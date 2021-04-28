Спровоцировать рост цен на крупу может только потребительская паника, заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.

В Росстате сообщили, что цена на гречку с начала 2021 выросла на 3,8 %, а картофель вырос в цене на 10 раз больше, то есть на 38 %. Участники зернового рынка призывают россиян не паниковать и искусственно увеличивать спрос.

Спровоцировать рост цен на крупу может только потребительская паника, заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В Минсельхозе готовятся противостоять возможному росту цен и говорят о поддержке населения.

«Торговая наценка на крупы достаточно существенна — это примерно 30-40 %. Торговля будет балансировать цены, ориентируясь на мнения потребителей. Если мы видим, что цена на что-то повысилась, мы просто будем покупать это меньше, замещая другими товарами. Например, макаронами или картошкой», — сообщил Корбут.

Об этом рассказали в «Невских новостях».

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