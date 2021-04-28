Спровоцировать рост цен на крупу может только потребительская паника, заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
В Росстате сообщили, что цена на гречку с начала 2021 выросла на 3,8 %, а картофель вырос в цене на 10 раз больше, то есть на 38 %. Участники зернового рынка призывают россиян не паниковать и искусственно увеличивать спрос.
Спровоцировать рост цен на крупу может только потребительская паника, заявил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. В Минсельхозе готовятся противостоять возможному росту цен и говорят о поддержке населения.
Об этом рассказали в «Невских новостях».
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