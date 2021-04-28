Система уже успешно действует в 17 тыс. школ.

В российских школах с 1 сентября начнут внедрять программу организации воспитательной работы. Об этом рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов на совещании по вопросам воспитания в педагогических вузах.

«У нас сегодня действует примерная программа организации воспитательной работы в школе. Ее апробируют 17 тыс. школ. Со следующего [учебного] года все школы будут реализовывать эту программу» цитирует Кравцова ТАСС.

Реализация программы идет успешно и уже с 1 сентября она будет официально внедрена во все школы. Об этом рассказали 47news.