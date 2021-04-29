Туристический сезон в Ленобласти и Петербурге стартует 3 мая

Туристический сезон в Ленинградской области и Санкт-Петербурге стартует 3 мая в Крепости Орешек в Шлиссельбурге.
Первые туристы отправятся на теплоходе по маршруту «Путь Петра Великого». Также в 2021 года все заинтересованные могут пройти маршрут Александра Невского и новые экотропы, провести несколько дней в деревенских домах, продегустировать фермерские продукты и кухню Ленинградской области.
Также в разных районах региона ежегодно происходит более 400 событий ─ от исторических реконструкций до водных фестивалей и спортивных соревнований.
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