Туристический сезон в Ленобласти и Петербурге стартует 3 мая

Туристический сезон в Ленинградской области и Санкт-Петербурге стартует 3 мая в Крепости Орешек в Шлиссельбурге.

Первые туристы отправятся на теплоходе по маршруту «Путь Петра Великого». Также в 2021 года все заинтересованные могут пройти маршрут Александра Невского и новые экотропы, провести несколько дней в деревенских домах, продегустировать фермерские продукты и кухню Ленинградской области.

Также в разных районах региона ежегодно происходит более 400 событий ─ от исторических реконструкций до водных фестивалей и спортивных соревнований.