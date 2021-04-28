Крикуша, Лебяжка и Крюкова получили имена в зависимости от их характера или по месту, в котором их нашли люди.

Три тюлененка, оказавшиеся в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих уже идут на поправку, а также обзавелись именами. Серые тюленята получили имена в зависимости от их характера или по месту, в котором их нашли люди.

Крикушей назвали самца серого тюленя за громкий голос. Его спасли в ночь с 31 марта на 1 апреля, тюлененок показался людям на территории порта Усть-Луга и стал первым найденышем этого сезона. В центре его охарактеризовали главным «заводилой».

Лебяжкой назвали самку серого тюленя, найденную в поселке Лебяжье, Ломоносовского района. Она попала к специалистам с высокой температурой и нарушением координации движений, в центре в Репино она почти сразу потеряла сознание, начались судороги. Сотрудникам потребовалось немало усилий, чтобы выходить Лебяжку.

Крюкова стала третьим спасенным тюленем. Такое имя самке тюленя также дали в честь места обнаружения – Крюкова канала. Самочка не раз вылезала погреться в разных местах города, но к приезду спасателей прыгала в воду и уплывала, так что поймать ее оказалось непросто.

Специалисты отметили, что животные находятся в стабильном состоянии, самостоятельно едят рыбу и готовятся отправится в дикую природу. Об этом рассказали ЛенТВ24.