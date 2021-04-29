Более 7 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» прибыли в Санкт-Петербург

В общей сложности в Северной столице вакцинировали более 550 тысяч человек.

По информации пресс-службы Смольного, в Санкт-Петербург поступило 7290 комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Отмечается, что из 550 тысяч вакцинированных в Санкт-Петербурге россиян, 7,7 тысячи человек привиты именно «ЭпиВакКороной».