Более 7 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» прибыли в Санкт-Петербург

Автор: Александр Селиванов
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В общей сложности в Северной столице вакцинировали более 550 тысяч человек.

По информации пресс-службы Смольного, в Санкт-Петербург поступило 7290 комплектов доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».

Отмечается, что из 550 тысяч вакцинированных в Санкт-Петербурге россиян, 7,7 тысячи человек привиты именно «ЭпиВакКороной».

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22.04.2021 527
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