Ветераны Великой отечественной Войны получат по 10 тысяч рублей к 9 Мая в Ленобласти

Выплаты будут перечислены автоматически до 1 мая 2021 года, заявление для их получения не требуется.

Глава Ленобласти Александр Дрозденко подписал указ о выплате к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне ветеранам, инвалидам по 10 тыс. рублей, работникам тыла, жителям блокадного Ленинграда — 7 тыс. рублей. Вдовы военнослужащих, инвалидов и участников войны получат по 4 тысячи рублей, дети военных лет – по 3 тысячи рублей.

Из резервного фонда региона на эти цели выделено 327,7 млн рублей.

Как уже ранее писал ivbg.ru, ко дню Победы около 33 тысяч ветеранов получат праздничные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Пенсионном фонде РФ. Выплата полагается россиянам, принимавших непосредственное участие в ВОВ и проживающих сейчас в России и Прибалтике. Дополнительная выплата будет начислена вместе с пенсией.