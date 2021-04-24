Ветераны получат дополнительные 10 тыс. рублей вместе с пенсией.

Ко дню Победы около 33 тысяч ветеранов получат праздничные выплаты в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Пенсионном фонде РФ. Выплата полагается россиянам, принимавших непосредственное участие в ВОВ и проживающих сейчас в России и Прибалтике. Дополнительная выплата будет начислена вместе с пенсией.

Петербургским ветеранам в этом году также могут предоставить разовые праздничные выплаты. В прошлом году эта цифра составила 7 тыс. рублей из городского бюджета, и ещё 75 тыс. из федерального бюджета. Об этом рассказали 78.ru.

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