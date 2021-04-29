Жители смогут узнать от волонтеров об истории символа Победы и рекомендации по тому, как их стоит носить.

В Ленобласти стартовала акция «Георгиевская ленточка». Волонтёры на улицах, площадях и скверах городов и поселений региона будут раздавать прохожим символ Победы — георгиевские ленточки. Также Жители смогут узнать от волонтеров об истории георгиевских ленточек и рекомендации по тому, как их стоит носить.

Получить ленточки можно будет в 300 точках по всему региону. Это школы, магазины, торговые центры, а также вокзалы и мемориалы.