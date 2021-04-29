Прибыль «Газпрома» упала на 89% в 2020 году

Компания получила более 135 млрд рублей по МСФО.

Госкорпорация «Газпром» по итогам прошлого года получила 135,34 миллиарда рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, а это почти в 9 раз ниже показателя, зафиксированного в 2019 году (1,2 триллиона рублей), следует из отчетности компании.

Выручка «Газпрома» за отчетный период снизилась на 17,4% – до 6,32 триллиона рублей. Прибыль, которая относится к неконтролирующей доле участия, уменьшилась в 2,5 раза и составила 27 миллиардов рублей. При этом капитальные затраты госкорпорации тоже снизились – на 14%, до 1,52 миллиарда рублей.

На фоне снижения показателей в целом за год, в компании отметили, что итоги четвертого квартала превзошли ожидания. Чистая прибыль за это время составила 354 миллиарда рублей, «что полностью перекрыло убыток», который зафиксировали за предыдущие 9 месяцев, а также «обеспечило положительный результат» в целом за 2020 год.

EBITDA «Газпрома» в четвертом квартале достиг наибольшего значения за последние 7 кварталов и составил 531 миллиард рублей. Размер дивидендной базы за прошлый год достиг 594 миллиардов рублей. Правление холдинга предложило выплатить акционерам 50% от скорректированной чистой прибыли по итогам 2020 года, а это эквивалентно 12,55 рубля на акцию.

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