Ранее Вечный огонь работал на сжиженном газе и зажигался только по памятным датам. Новое оборудование обеспечит беспрерывное горение.

В Кингисеппе вечный огонь в мемориальном комплексе «Роща Пятисот» перевели на природный газ. Символ памяти торжественно зажгли от лампады, привезенной с Пискаревского мемориального кладбища. В Ленобласти это четвертый Вечный огонь, работающий на природном газе в режиме постоянного горения.

Ранее Вечный огонь работал на сжиженном газе и зажигался только по памятным датам. Новое оборудование обеспечит беспрерывное горение.

«Газпром межрегионгаз» и «Газпром газораспределение» ведут комплексную работу с 2015 года. Мы подключаем мемориалы к сетевому газу, проводим работы по техническому обслуживанию, обеспечивая надёжное горение Вечных огней. Но для нас это не просто работа — это священный долг памяти о фронтовиках, чей подвиг, в том числе и благодаря Вечным огням, никогда не будет забыт — Вячеслав Бузин, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»

Об этом рассказали ЛенТВ24.