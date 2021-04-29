Фестиваль Burning Man вновь отменен организаторами из-за коронавируса

Фестиваль музыки и искусства Burning Man, который ежегодно проходит в пустыне в американском штате Невада, вновь отменили из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили на сайте фестиваля.

Организаторы отметили, что разрабатывали разные сценарии проведения фестиваля в 2021 году, но мероприятие пришлось отменить из-за отсутствия необходимого времени на подготовку.

— Хотя здесь, в США, может показаться, что гора спала с плеч и виден свет в конце туннеля, мы все еще находимся в состоянии пандемии и неопределенность, которую надо преодолеть, за оставшееся время мы не сможем преодолеть. Мы решили нацелиться на Black Rock City 2022, — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что поклонники Burning Man могут создать свой мини-фестиваль при условии соблюдения ряда принципов. Так, фанатов призвали финансово поддержать художников, которые создают произведения на Burning Man, а в этом году будут делать это дома.

Вам будет интересно Ленинградские театральные коллективы стали лучшими на всероссийском фестивале в Сочи Театр кукол «Волшебный фонарь» из Соснового Бора и театр-студия «Персонаж» из Сясьстройского городского Дома культуры получили престижные награды фестиваля. В этом... 16.04.2021 146

В 2020 году мероприятие также отменили из-за пандемии. Организаторы, хотя и вернули деньги за купленные билеты, призвали пожертвовать часть стоимости для поддержки проекта в тяжелые времена.

Фестиваль Burning Man, названный так в честь сжигаемого в конце мероприятия деревянного чучела, проходит с 1991 года.