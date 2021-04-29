У полигона две дальнейшие судьбы — свалку подготовят к рекультивации, устроят армогрунтовую стену и террасы. Либо займутся рекультивацией территории — полигон при этом будет стабилизирован и со временем можно будет восстановить окружающую среду.

В Ленобласти региональный комитет по обращению с отходами начал подготовку закрытия первого мусорного полигона в Гатчине. Свалка в деревне Замостье будет закрыта и рекультивирована.

У полигона две дальнейшие судьбы, которые вынесли на общественные слушания. Свалку подготовят к рекультивации, устроят армогрунтовую стену и террасы. Полигон при этом не увеличит ни высоту, ни площадь, он прекратит прием и размещение отходов к 2023 году.

Второй вариант подразумевает рекультивацию территории — планирование и гидроизолирование склонов, укрытие плодородным грунтом и устройство террас, засев травосмесями, уход за зелеными насаждениями и обслуживание объекта. Полигон при этом будет стабилизирован и со временем можно будет восстановить окружающую среду.

По итогам общественных слушаний, проект отправят на проверку в Госэкоэкспертизу. Отходы при этом будут перерабатывать в мусороперерабатывающем комплексе «Экотехнопарк Кингисепп». Об этом рассказали ЛенТВ24.

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