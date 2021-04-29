Женщину с порезанным горлом и грудным ребенком спасли из квартиры в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Соседи услышали громкий плач ребенка и крики о помощи, после чего вызвали полицию.

В Красносельском районе Петербурга в доме на проспекте Ветеранов спасли женщину с порезанным горлом и грудным ребенком.

Происшествие случилось 28 апреля, около 7:00. Соседи услышали громкий плач ребенка и крики о помощи из квартиры соседки, после чего вызвали полицию. Женщина не смогла открыть дверь самостоятельно. Сотрудники МЧС вместе с полицией взломали замок, после чего увидели ужасающую картину — женщина в неадекватном состоянии и с порезанным горлом лежала на полу, а рядом с ней в луже крови лежал грудной плачущий ребенок.

Издание 78.ru узнало, что пострадавшей матерью оказалась сотрудница полиции, которая находится в декретном отпуске. По факту происшествия проводится проверка.

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