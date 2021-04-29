Своеобразную установку национальных флагов заметили местные жители на Центральной и Шоссейной улицах у здания администрации.

Перевернутые триколоры, напоминающие флаг Республики Сербской, заметили на улице Бугров во Всеволожском районе Ленобласти. На конфуз обратил внимание один из читателей 47news.

Вместо бело-сине-красной последовательности цветов российского триколора, на столбе висит последовательность красный, синий, белый. Как отметил читатель издания, флаги висят в таком порядке на протяжении всей улицы. Об этом рассказали 47news.