Фото: арт-объекты в виде огромных пасхальных яиц создали в Петербурге

Музей Фаберже и известные художники создали уличные арт-объекты, которые украсят улицы Санкт-Петербурга в пасхальную неделю.

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Работы Кирилла Овчинникова, Светланы Бойко, Марины Колдобской, Дмитрия Шагина и Покраса Лампаса были презентованы 29 апреля. Художники создали на огромных гипсовых яйцах роспись по мотивам произведений ювелирной фирмы Фаберже.

Арт-объекты разместят в центре города и на Петроградке, от Малой Садовой до ЦПКиО.