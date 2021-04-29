Фото: «Петергоф» показал заснеженные фонтаны в апреле

Автор: Сергей Агутин
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Фотографии фонтанов на фоне снега опубликовали в официальном сообществе «ГМЗ Петергоф» в социальной сети «ВКонтакте».

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28.04.2021 91

Летний сезон фонтанов в «Петергофе» открылся 24 апреля. Погода в Санкт-Петербурге создала красивый эффект – сочетание воды и снега.

«Заканчивали прошлый сезон фонтанами под снегом и начинаем этот так же», – сообщили в музее-заповеднике
Петергоф
Петергоф
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