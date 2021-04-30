Бойца ММА могут лишить свободы за ссору с вице-президентом «Альфастрахования»

Как сообщал ivbg.ru, бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин задержаны 27 апреля на Московском вокзале в Санкт-Петербурге после потасовки с незнакомцем.

Этим незнакомцем оказался вице-президент «Альфастрахования» Андрей Сорокин. По словам Тарасова, тот был пьян, проявлял агрессию и шел на конфликт.

В отношении бойца ММА Никиты Солонина возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В перспективе, статья может быть и у Тарасова. Им грозят до пяти лет лишения свободы.