Бойца ММА могут лишить свободы за ссору с вице-президентом «Альфастрахования»

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, бойцы ММА Артем Тарасов и Никита Солонин задержаны 27 апреля на Московском вокзале в Санкт-Петербурге после потасовки с незнакомцем.

ММА

Этим незнакомцем оказался вице-президент «Альфастрахования» Андрей Сорокин. По словам Тарасова, тот был пьян, проявлял агрессию и шел на конфликт.

В отношении бойца ММА Никиты Солонина возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В перспективе, статья может быть и у Тарасова. Им грозят до пяти лет лишения свободы.

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28.04.2021 192
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