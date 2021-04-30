Почти через год после стрельбы в людей в Ленобласти экс-депутата все же отправили в колонию

По информации ivbg.ru, Ленинградский суд пересмотрел приговор Приозерского суда о стрельбе и ранении женщины. Виновного экс-депутата Илью Русинова взяли под стражу.

Как сообщал ivbg.ru, в июне 2020 года экс-депутату не понравилось, что неизвестные близко подплыли к его дачному участку на Любимовском озере в Приозерском районе. Он открыл стрельбу из гладкоствольного карабина. В результате 32-летнюю женщину доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. В лодке в это время также находились ее муж и 14-летняя дочь.

Ранее решением Приозерского суда Русинов был приговорен к исправительным работам, которых избежал, так как с июня по сентябрь 2020 года находился под стражей. Однако Ленинградский суд пересмотрел приговор – экс-депутату назначены четыре года колонии общего режима.