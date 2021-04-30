Фото: пикап приземлился на крышу у Лодейного Поля – водителя зажало внутри

В паблике «Аварийно-спасательная служба ЛО» сообщают: 29 апреля на 230 километре трассы «Кола» в Лодейнопольском районе пикап марки Great Wall съехал с дороги в кювет, приземлившись на крышу.
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30.04.2021 42
В результате ДТП в поврежденном салоне автомобиля оказался заблокирован водитель. На место прибыли сотрудники местного поисково-спасательного отряда, извлекли мужчину и передали врачам.
Госпитализация пострадавшему не потребовалась.