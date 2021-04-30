Прохожие оказали мужчине помощь, полив его водой. Позже приехала скорая и забрала 54-летнего пострадавшего в ожоговую реанимацию.

В Петербурге на камеры наблюдения попал взрыв телефона в руках у петербуржца. Кадры были взяты с сайта издания 78.ru.

Происшествие случилось 29 апреля на улице Дыбенко. 54-летний мужчина отдыхал на скамейке, как вдруг у него задымилась одежда и он упал на землю. Прохожие оказали пострадавшему помощь, полив его водой. Позже приехала скорая и забрала 54-летнего мужчину в ожоговую реанимацию. Об этом рассказали 78.ru.