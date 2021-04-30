В преддверии Светлого Воскресения купить товары ленинградских производителей можно на всех маркетплейсах в разделе «Бестселлер».

Так компания «Балтийская лоза» из Ломоносовского района подготовила корзины с вкладышами для размещения кулича различной формы. Специальные пасхальные наборы подготовила предприниматель из Всеволожска Валентина Толкачева – создатель бренда сувенирной продукции Woodslot. В

Кроме того, в каждом районе Ленинградской области предприниматели пекут пасхальные куличи и изготавливают сладости и другую праздничную продукцию.

Ране мы рассказывали, что в сервисе «СберМаркет» подсчитали, что стоимость праздничного пасхального стола в России составит 1000 рублей. Средняя цена готового кулича – 477 рублей, 10 яиц – 85 рублей, творожной пасхи – 312 рублей. Четыре свечи и набор для окрашивания яиц из четырех цветов стоят 106 рублей и 20 рублей соответственно.

Отметим, что в 2021 году Пасха пройдет 2 мая. Великий пост, предшествующий самому главному христианскому празднику, начался 15 марта и закончится 1 мая.