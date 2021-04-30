Таким образом в «красной» зоне находятся Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы. Всего в Сланцевском районе выявлено 1479 случаев COVID-19.
Новое постановление по ограничениям, касающимся COVID-19 подписал первый вице-губернатор Игорь Петров. В «красной» зоне теперь новый район Ленобласти — Сланцевский. Таким образом в «красной» зоне находятся Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы.
Напомним, что разделение по зонам в регионе на сегодняшний день таково:
- «Красная» (первая) зона – Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы.
- «Желтая» (вторая) зона – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский и Тосненский районы.
- «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский и Лужский районы, а также город Сосновый Бор.
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