Таким образом в «красной» зоне находятся Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы. Всего в Сланцевском районе выявлено 1479 случаев COVID-19.

Новое постановление по ограничениям, касающимся COVID-19 подписал первый вице-губернатор Игорь Петров. В «красной» зоне теперь новый район Ленобласти — Сланцевский. Таким образом в «красной» зоне находятся Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы.

Напомним, что разделение по зонам в регионе на сегодняшний день таково:

«Красная» (первая) зона – Выборгский, Гатчинский, Киришский, Сланцевский и Тихвинский районы.

«Желтая» (вторая) зона – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский и Тосненский районы.

«Зеленая» (третья) зона – Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский и Лужский районы, а также город Сосновый Бор.