Мэр Кольцово в третий раз заразился COVID-19 – не помогла даже вакцинация

Мэр новосибирского наукограда Кольцово Николай Красников сообщил, что в третий раз заразился COVID-19.
Чиновник рассказал, что это произошло, несмотря на полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной».
«Любая вакцина не защищает на 100%. Но она дает возможность организму, если он встречается с серьезной дозой вируса, переработать его спокойно, что и продемонстрировал мой спортивный организм», – сообщил Николай Красников
Известно, что мэр Кольцово переносит COVID-19 в легкой форме.
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