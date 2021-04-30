Мэр Кольцово в третий раз заразился COVID-19 – не помогла даже вакцинация

Мэр новосибирского наукограда Кольцово Николай Красников сообщил, что в третий раз заразился COVID-19.

Чиновник рассказал, что это произошло, несмотря на полный курс вакцинации «ЭпиВакКороной».

«Любая вакцина не защищает на 100%. Но она дает возможность организму, если он встречается с серьезной дозой вируса, переработать его спокойно, что и продемонстрировал мой спортивный организм», – сообщил Николай Красников

Известно, что мэр Кольцово переносит COVID-19 в легкой форме.