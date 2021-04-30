Новый курс социализации ребенка призван делать упор на следующие темы: семья и семейные отношения, духовная культура, предпринимательская деятельность, финансовая грамотность.

Замминистра просвещения Денис Грибов сообщил о разработке в России нового курса обществознания для учеников школ. Новый курс будет включать в себя разнообразный спектр тем, направленных на социализацию ребенка: семья и семейные отношения, духовная культура, предпринимательская деятельность, финансовая грамотность.

«Мы понимаем, что каждый урок в школе должен быть направлен на личностное развитие ребенка, нами разработан новый курс обществознания, увеличивающий долю тематик, направленных на социализацию ребенка», — цитирует Грибова ТАСС 30 апреля.

Напоминаем, что еще в марте в новые учебники по обществознанию включили курс по семьеведению. Об этом рассказали 47news.