Энтузиасты на гранты правительства благоустраивают родники Ленобласти

В год Чистой воды в 47 регионе стартует экологический проект «Чистые родники Ленинградской области»

Сотрудники ресурсного центра «Мастерская свободы» вместе с сообществом питерских блогеров предложили организовать серию эко-субботников у родников и создать там комфортные зоны отдыха. В 2021 году энтузиасты приведут в порядок и благоустроят территорию вблизи 15 родников.

Напомним, что любой желающий может отметить на карте, размещенной на официальной странице проекта, местоположение действующего родника в любой точке области, рассказать о нём и, при необходимости, иметь возможность связаться, чтобы объяснить организаторам, как добраться до родника. В источниках возьмут пробы воды, которые будут исследованы в сертифицированных лабораториях.

Также в Ленобласти стартует новый квест: «По следам чистой воды Ленобласти». С 11 мая до 10 июня все желающие смогут поучаствовать в новом квесте от туристического символа региона – лося Лосилия. Чтобы начать прохождение квеста, нужно вступить в группу ВКонтакте и написать в личные сообщения группы сообщение /start.