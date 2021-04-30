Соглашение об установлении побратимских связей в зале Таврического дворца также подписали Шлиссельбург и молдавский город Оргеев.

В Таврическом дворце Петербурга сегодня было подписано соглашение, сближающее четыре города. Столица Ленобласти Гатчина и столица Молдовы Кишинев стали городами побратимами, подписав соответствующее соглашение в залах дворца. СоглашениЕ об установлении побратимских связей также подписали Шлиссельбург и молдавский город Оргеев.

Теперь между городами планируется наладить сотрудничество в сфере экономики, а также культуры и спорта. Об этом рассказали ЛенТВ24.