Гатчина и столица Молдавии Кишинев стали городами побратимами

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: ЛенТВ24
Фото: ЛенТВ24

Соглашение об установлении побратимских связей в зале Таврического дворца также подписали Шлиссельбург и молдавский город Оргеев.

В Таврическом дворце Петербурга сегодня было подписано соглашение, сближающее четыре города. Столица Ленобласти Гатчина и столица Молдовы Кишинев стали городами побратимами, подписав соответствующее соглашение в залах дворца. СоглашениЕ об установлении побратимских связей также подписали Шлиссельбург и молдавский город Оргеев.

Теперь между городами планируется наладить сотрудничество в сфере экономики, а также культуры и спорта. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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16.02.2021 343
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