По итогам опроса, а также сбора предложений от администраций районов будет принято решение о доработке адресного переченя для размещения светопроекций.

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга интересуется мнением петербуржцев по местам размещения проекций изображений на фасадах в центре города. На данный момент проектом предусмотрено 15 возможных адресов проекций, а также несколько изображений: выдающиеся личности, утраченные архитектурные проекты, шедевры изобразительного искусства, современное искусство. При этом важно согласие жильцов домов на размещение проекций, отметили в комитете.

Размещать изображения планируют на боковых фасадах зданий, просматривающихся с площадей, улиц, набережных и территорий зелёных насаждений. Такой способ размещения будет наиболее безопасным, нежели росписи стен, считают власти. Свои идеи и предложения можно направить на электронную почту projection@kga.gov.spb.ru до 30 июня.

По итогам опроса, а также сбора предложений от администраций районов будет принято решение о доработке адресного переченя для размещения светопроекций. Об этом рассказали 78.ru.