Санкт-Петербург будет готовить кадры для сельхозпроизводителей Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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Квалифицированные кадры для региона будет готовить Петербургский аграрный университет. Будущие специалисты и потенциальные работодатели провели встречу.

В Ленобласти поддержат подготовку квалифицированных кадров для сельхозпроизводителей региона. Подготовкой целевого аграрного образования займется Санкт-Петербургский аграрный университет. Будущие специалисты и потенциальные работодатели провели встречу.

В новом учебном году университет откроет двери для 70 целевых студентов из Ленобласти на программу бакалавриата и 24 на магистратуру, рассказал ректор Виталий Морозов. Доступно будет 700 бюджетных мест для абитуриентов региона.

Ректор рассказал и о реализации новых проектов — разработка дорожной карты взаимодействия с комитетом общего и профессионального образования Ленобласти, а также тесное взаимодействие с комитетом по агропромышленному и комплексу.

Выпустить в этом году вуз надеется около тысячи выпускников. Через месяц в правительстве региона состоится встреча ректора с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко, где обсудят дальнейшие пути взаимодействия с региональными властями. Об этом рассказали ЛенТВ24.

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Санкт-Петербург будет готовить кадры для сельхозпроизводителей Ленобласти сельское хозяйство, Санкт-Петербург, Ленобласть, Аграрный университет
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