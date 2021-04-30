Водитель автобуса не скрылся с места происшествия и дал показания по материалам уголовного дела.

Суд решил не арестовывать участника смертельной аварии в деревне Дыми Бокситогорского района, которая привела к гибели четырех людей. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на помощника председателя Бокситогорского городского суда Любовь Ваганову. По ее словам, Александр Велесов не намерен скрываться и мешать производству дела. При этом виновником ДТП он себя не считает.

«В том числе судом учтено то, что Веселов не скрылся с места преступления и дал подробные показания по материалам уголовного дела. Но свою вину он не признал», — сообщила Ваганова.

Напомним, ранее автобус, которым управлял Александр Велесов, выехал со второстепенной дороги и столкнулся с Mitsubishi, ехавшей по главной.