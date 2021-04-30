Причиной стали ремонтные работы.

Вечером пятницы, 30 апреля, движение по внутреннему кольцу КАД возле Мурино застопорилось из-за крупной пробки. Кадрами поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в соцсети «ВКонтакте».

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По словам местных жителей, такие трудности вызваны ремонтом дороги – в данный момент для проезда закрыты третья и четвертая полоса движения.

Также очевидцы сообщили сразу о трех авариях, случившихся в начале сужения из четырех полос: они предположили, что водители просто не успели вовремя перестроиться.