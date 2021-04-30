Ранее он располагался в здании мужского монастыря.

Тихвинский музей, зародившийся в 1913 году в частной усадьбе, вернется на свою историческую родину. Об этом пишет «47channel».

После революции музей переместили в здание мужского монастыря, где он просуществовал полвека. Теперь его намерены вернуть в усадьбу, однако она нуждается в восстановлении. По словам руководителя Дирекции по сохранению объектов культурного наследия Ленобласти Олега Степанова, проектные работы завершат лишь к 2023 году, а сама реставрация займет порядка четырех лет.

Пока неизвестно, сколько средств понадобится на все работы.