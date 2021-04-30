Ольга Ерохина планирует производить гипсовые 3D игрушки для детей.

В Ленобласти подвели итоги конкурса бизнес-проектов «Мама-предприниматель». Победу в конкурсе одержала Ольга Ерохина из Гатчины. Она получила грант в 100 тысяч рублей на воплощение своей идеи. Ольга Ерохина планирует производить гипсовые 3D игрушки для детей.

Всего в конкурсе региональный отборочный тур прошли 28 участниц. У них будет возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов области. Четверо женщин – уже индивидуальные предприниматели и имеют бизнес до года, трое – самозанятые.

На конкурсе каждая из участниц представила экспертному жюри свой проект. Об этом рассказали ЛенТВ24.